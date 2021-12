BILANCIO

PORDENONE Spesa corrente in aumento di quasi tre milioni e mezzo nel 2022, con 96 milioni 85mila euro a fronte dei 92 milioni 600mila dell'anno precedente, in un bilancio che pareggia a 149 milioni 124mila. È uno dei dati più significativi del bilancio di previsione che il vicesindaco e assessore Emanuele Loperfido ha presentato in Consiglio e che sarà affrontato nella seduta del 20 dicembre. Come già annunciato, restano invariate tutte le tariffe per i servizi, così come Imu, Canone unico patrimoniale e, nelle intenzioni dell'amministrazione, anche la Tari, mentre triplica l'addizionale Irpef. A proposito della Tassa sui rifiuti, l'assessore ha sottolineato come questa sia andata diminuendo, negli ultimi anni, da 222,3 a 212,64 euro pro capite. «Per il 2022, una delle nostre priorità è quella di intervenire per fare in modo che la tariffa venga mantenuta al livello del 2021. È una cosa che non possiamo fare in questo momento, ma non appena sarà individuato l'avanzo di bilancio saranno stanziate le risorse». Ma il nodo è, appunto, l'aumento dell'Irpef, che l'amministrazione considera inevitabile. «Ci tengo a evidenziare ha spiegato il vicesindaco come l'obiettivo sia stato quello di mantenere un livello dei servizi ai cittadini alla pari con quelli offerti nel 2016, grazie a una attenta analisi di ogni singola possibilità di contenimento e razionalizzazione delle risorse. Il bilancio sarebbe stato in piedi normalmente, se non avessimo avuto effetti provenienti dall'esterno che ci hanno portato a una esplosione dei costi dei servizi». Un primo esempio è quello dei costi per la refezione scolastica e servizi ausiliari, per i quali fra 2021 e 2022 è previsto un aumento di spesa di 320mila euro: «Potevamo provare a fare una scelta di diverso tipo, ovvero aumentare il prezzo dei buoni pasto per i bambini, però in questo modo saremmo venuti meno alla politica di garantire un livello elevato di servizi con un costo medio relativamente basso, perché del resto si fa carico l'amministrazione».

E cita il livello di copertura del costo dei servizi: per le refezioni scolastiche, l'importo che viene coperto con i buoni pasto è solo il 47,88% del totale, e il restante 53% è a carico del Comune. Per gli impianti sportivi, contributi e proventi per l'utilizzo coprono il 17,34% dei costi, infine gli asili nido: «Il costo degli asili nido, già alto per le famiglie, copre il 27,08% del servizio, mentre il restante 73% lo mette l'amministrazione. Avremmo potuto aumentare le tariffe di questi servizi, ma saremmo venuti meno al ruolo dell'amministrazione. Per questo, nostro malgrado, abbiamo scelto di aumentare l'Irpef: perché soltanto in questo modo riusciamo a coprire l'aumento dei costi delle materie prime e delle bollette». Ed elenca alcuni aumenti: +500mila euro per le manutenzioni stradali, +927mila per il costo dei Servizi sociali, +174mila per la manutenzione degli edifici, +276mila per la manutenzione del verde, +371mila per le utenze. «Avremmo potuto aumentare le tariffe ribadisce Loperfido -, ma sarebbe stato molto più gravoso per una famiglia pagare quotidianamente di più per un buono pasto. Per questo abbiamo preferito aumentare l'addizionale Irpef, incidendo in modo proporzionale rispetto al reddito, spalmando in modo più indolore la spesa crescente per l'aumento dei costi energetici e delle materie prime e continuando a garantire un adeguato livello di servizi e di investimenti perché Pordenone possa continuare a crescere come è accaduto anche in questi mesi: nonostante la fase pandemica, grazie anche agli investimenti su opere, infrastrutture e viabilità, nel secondo semestre fra supermercati di vicinato, attività di ristorazione e pubblici esercizi sono stati generati almeno 80 posti di lavoro».

