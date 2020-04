LA DENUNCIA

PORDENONE Sul web è stata lanciata come una denuncia popolare dall'avvocato romano Edoardo Polacco, che ha predisposto un testo da sottoscrivere e presentare a Carabinieri, Questure e Procure. L'appuntamento era fissato a mezzogiorno, nella giornata di ieri, e a Pordenone è stato raccolto da Cristiano Turchet. L'obiettivo? Denunciare il premier Giuseppe Conte per aver violato la Costituzione e preso decisioni non vagliate dal Parlamento. «La nostra nazione ha bisogno di affermare il diritto al lavoro, al movimento, all'istruzione e anche alla libertà di culto», aveva tuonato il legale romano, che nel modulo predisposto per le denunce ha ipotizzato tre reati: attentato contro la Costituzione abuso d'ufficio e violenza privata.

«C'è un limite a tutto. Con la mia denuncia non succederà niente, ma è un segnale», ha spiegato ieri Turchet, che dopo aver postato su Facebook la denuncia e la sua foto davanti alla caserma dei carabinieri di Pordenone è praticamente diventato virale sulle chat di WhatsApp. «Posso capire due mesi di isolamento - osserva - ma voglio delle spiegazioni chiare. Io sono in cassintegrazione (lavora alla Friulgames), ma ci sono persone in situazioni difficili. Sento parlare di sciopero fiscale, non condivido, si andrebbe contro la legge». L'ondata del Coronovirus ha toccato da vicino Turchet, perchè il padre è rimasto contagiato. Eppure ritiene che non si possa continuare a vivere barricati, che vadano adottate altre precauzioni per tutelare gli anziani e, soprattutto, che debba cessare il terrorismo mediatico.

L'iniziativa di Turchet non è isolata. L'associazione Partita Iva Libera ha tentato di scardinare davanti al Tar l'ordinanza emessa il 3 aprile dal presidente Massimiliamo Fedriga. L'istanza era stata presentata dall'avvocato Sergio Gerin per conto dei pordenonesi Renato Della Ragione e Fabrizio Presot. Ieri era prevista la discussione, ma l'associazione ha deciso di rinunciare alla sospensiva. PIL ritiene l'ordinanza incostituzionale nella parte in cui limita le libertà individuali in modo più stringente rispetto al Governo. Ma il presidente del Tar, negando il decreto cautelare, aveva invece evidenziato come «per la prima volta dal Dopoguerra si siano definite ed applicate disposizioni fortemente compressive di diritti fondamentali della persona in nome della salute pubblica messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali sia pure legittimi, ma tali da diffondere il contagio secondo le evidenze scientifiche e le regole statistiche del periodo».

