LO STUDIOPORDENONE Mesi di lavoro, misurazioni strumentali che sono in grado di radiografare lo scheletro dei palazzi come fossero stesi sul lettino del medico. Poi l'attesa per il rapporto, infine i risultati, che per una Pordenone che si è scoperta più vecchia e fragile di quanto si pensasse non sono incoraggianti: il 70 per cento degli edifici del centro storico è infatti realizzato in muratura semplice. E nel caso di un sisma di forte intensità (con epicentro potenzialmente più vicino rispetto a quello che caratterizzò il terremoto...