CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lo stadio Bottecchia non serve più, almeno nella sua versione calcistica. Il Pordenone, naturale padrone di casa, lo avrebbe abbandonato anche se avesse continuato a giocare in Serie C, vista l'impossibilità di ospitare gare casalinghe in un impianto che aveva già esaurito ogni tipo di deroga relativa alla sicurezza e alle regole federali. Così ora il Comune ha deciso di smembrarlo, oppure di cannibalizzarlo, come si dice in gergo tecnico-industriale. Con un provvedimento pubblicato ieri, infatti, il municipio ha scelto di occuparsi in...