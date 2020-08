LAVORO AGILE

PORDENONE Sperimentato obbligatoriamente durante il periodo del lockdown lo smart working potrebbe conoscere una nuova fortuna alla fine dell'emergenza durante la quale è stato utilizzato da moltissime aziende oltre che dalla pubblica amministrazione. Se nelle realtà produttive più piccole si è assistito a un graduale rientro dei lavoratori che a marzo, aprile e maggio hanno lavorato da casa nelle aziende più grandi si è spesso preferito continuare a privilegiare per i colletti bianchi la formula del lavoro a distanza. Tanto che nelle aziende più grandi e nei gruppi bancari si sta ancora utilizzando prevalentemente lo smart working. Anche se con due rientri settimanale e a gruppi di addetti che si alternano negli uffici. In diverse situazioni l'utilizzo del lavoro da remoto ha dato risultati forse inaspettati anche da parte delle aziende che hanno visto mantenuta, e spesso anche aumentata, la produttività.

NELLE BANCHE

Nelle banche - e Crédit Agricole FriulAdria ne è un esempio - con il 31 luglio scorso è iniziato un progressivo rientro negli uffici. Sarà rallentato per il periodo di ferie in agosto e riprenderà poi a settembre. Ma si registra un boom di richieste da parte di addetti che chiedono di poter lavorare in smart working secondo le regole previste dalla legge del 2027. Cioé almeno un paio di giorni a settimana e fino a un massimo di otto giornate al mese. «Le richieste che riceviamo sono parecchie, soprattutto da lavoratrici donne», conferma il sindacato dei bancari. E anche alla Electrolux di Porcia il rientro è cominciato in modo molto graduale: negli uffici, però, non c'è mai più della metà degli addetti e si applica una rotazione. Insomma, si privilegia ancora il lavoro a distanza. E, dopo le ferie, molto dipenderà dall'andamento epidemiologico del virus.

CASO PILOTA

E nel territorio dove si sono sempre sperimentate relazioni sindacali avanzate e modelli contrattuali innovativi non manca una proposta avanzata anche sul fronte del lavoro agile. Arriva da Marine Interiors Spa, l'azienda di Vallenoncello controllata da Fincantieri che produce cabine e arredi per le navi da crociera. L'impianto del contratto che regola lo smart-working è quello che il Gruppo Fincantieri ha siglato con il sindacato dei metalmeccanici solo un paio di settimane fa. Il modello contrattuale prevede come base una giornata di lavoro a distanza a settimana. Una giornata aggiuntiva per particolari casistiche legate alla salute, figli fino a 14 anni e distanza dal luogo di lavoro di oltre 40 chilometri. Inoltre, si prevedono ulteriori giornate ai genitori per il periodo precedente al parto e fino al compimento di un anno di vita del bambino. Previsti anche il divieto dello straordinario e il diritto alla disconnessione fuori dall'orario di lavoro. Oltre all'obbligo per l'azienda di creare la bacheca sindacale virtuale e di garantire il diritto alle assemblee da remoto. «È un'opportunità che viene data - spiega Paolo Candotti, amministratore delegato di Marine Interiors, 60% di colletti bianchi tra i 280 dipendenti - per regolamentare una modalità di lavoro anche dopo l'emergenza». Il sindacato del settore legno-arredo si è riservato prendendosi il tempo per esaminare la proposta di accordo aziendale. Non è escluso che si voglia attendere - la trattativa è in corso in queste settimane - per capire cosa il nuovo contratto nazionale di settore preveda per lo smart-working.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA