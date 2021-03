Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In questo periodo storico nel quale la crisi economica e l'emergenza sanitaria colpiscono maggiormente le donne, diventa ancora più importante ascoltare la loro voce. L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pordenone da tempo lavora sull'empowerment e sulla leadership femminile. Il convegno Quello che siamo! in calendario il 29 marzo alle 17 (on line sulla pagina Fb del Comune di Pordenone, sulla pagina Youtube del Consorzio...