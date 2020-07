LO SGOMBERO

PORDENONE Quella villetta disabitata è sembrata loro il luogo ideale dove trascorrere giorno e notte. Poi era anche arredata e poco importava se il proprietario non sapeva nulla di questa occupazione abusiva in quell'abitazione in centro città, tra viale Dante e via Fratelli Bandiera. Tre cittadini afghani l'hanno scelta come loro dimora, ma a farli sgomberare ci hanno pensato gli agenti della Volante e della Mobile con i colleghi dell'Ufficio immigrazione e del Gabinetto provinciale di Polizia scientifica con l'ausilio di due pattuglie della Polizia locale di Pordenone.

STRANI MOVIMENTI

A far nascere i sospetti sono stati degli strani moìvimenti di persone straniere che gli agenti della Squadra Volante avevano notato nella zona retrostante una villetta tra via Dante e via Fratelli Bandiera, vicino a piazza Risorgimento. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze di alcuni vicini e hanno appreso che c'era una casa disabitata, ma con il portoncino di ingresso aperto. Altri accertamenti hanno permesso loro di accorgersi di una porta sul retro completamente spalancata. E, una volta entrati nell'abitazione, hanno capito che in quella casa c'era qualcuno, visti i materassi e altri segni che denotavano la presenza di persone. Così ieri mattina è stato dato il via dalla Questura a una specifica attività di controllo e sgombero della villetta. Alle 7.20 gli agenti sono entrati nella casa dove hanno trovato tre occupanti abusivi: si tratta di cittadini afghani di 20, 21 e 22 anni. Due sono richiedenti asilo in attesa di determinazione e uno con permesso di soggiorno speciale (al quale è stato dato il foglio di via) gravati a vario titolo da precedenti per reati di spaccio, contro il patrimonio e la persona. Il proprietario della casa ha sporto denuncia per invasione di edificio e danneggiamento. Operatori della Gea sono intervenuti per rimuovere il materiale acumulato nella casa che versava in pessime condizioni igieniche e sanitarie.

L'ASSESSORE

«Ieri mattina anche la polizia locale ha operato a supporto dell'operazione condotta della Questura - ha affermato l'assessore Emanuele Loperfido -. Come Amministrazione ringraziamo la Questura per il costante monitoraggio del territorio e le azioni intraprese. Un ringraziamento va agli agenti, i quali con professionalità ed esperienza eseguono queste azioni azioni condotte nei confronti di soggetti gravati da precedenti penali. La continua attività di monitoraggio, la collaborazione con le forze dell'ordine porta a farci riporre fiducia nella nostra volontà di contrasto alle occupazioni abusive nel nostro territorio».

