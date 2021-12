LO SCENARIO

PORDENONE In Friuli Venezia Giulia non c'è ancora la variante Omicron. Ma lo scenario più probabile, secondo la maggioranza praticamente assoluta degli esperti, è quello che contempla il suo ingresso in regione in tempi nemmeno troppo lunghi. E la prevalenza sul ceppo Delta per gennaio.

Una prospettiva che impone alla Regione una sola strada: correre quanto più possibile con la somministrazione della terza dose del vaccino, che si avvicina alla copertura del 20 per cento della popolazione over 18 (a cui è destinata) ma che nei prossimi giorni compirà un altro balzo. Gli studi più recenti, infatti, dimostrano che il booster vaccinale garantisce un'alta protezione anche nei confronti del nuovo ceppo, scoperto in Sudafrica ma ormai diffuso in mezza Europa.

LE TAPPE

In questo momento il Friuli Venezia Giulia viaggia tra le ottomila e le 11mila terze dosi al giorno. I flussi di consegna dei vaccini sono costanti e l'emergenza in tal senso è stata allontanata. Fino alla fine di dicembre sono in programma ancora almeno 150mila somministrazioni, ma è un numero che sarà certamente superato, anche grazie all'apertura di altre finestre per i non prioritari.

A gennaio, poi, si arriverà nel mese decisivo, dove la battaglia tra richiami vaccinali e variante Omicron diventerà calda. Ma le prenotazioni proprio per quel periodo sono già tantissime. La vera sfida, però, sarà quella di riuscire a proteggere le fasce a rischio (cinquantenni e sessantenni sono osservati speciali) che hanno già completato il primo ciclo vaccinale da più di cinque mesi.

I BIMBI

Ieri prime iniezioni del vaccino pediatrico al Burlo di Trieste. Il 20 dicembre sarà la volta di Pordenone nella Cittadella della salute. Dal 19 al 31 dicembre saranno disponibili circa 3 mila posti, mentre nelle prime due settimane del mese di gennaio sarà possibile effettuare complessivamente 6mila prenotazioni (3mila ogni 7 giorni).

MUTAZIONI

La variante Omicron non è ancora stata rilevata e prevale il ceppo Delta. «La variante Delta continua ad essere quella prevalente mentre non c'è traccia della Omicron. Lo confermano i dati sulle attività di sequenziamento compiute in regione sui campioni raccolti nelle due settimane che vanno dal 29 novembre al 12 dicembre». A darne notizie è stato sempre il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi. «Delle 234 sequenze analizzate - spiega l'esponente della Giunta Fedriga - 185 sono quelle relative alla settimana 49 (dal 6 al 12 dicembre), 44 alla settimana 48 (dal 29 novembre al 5 dicembre) ottenute dal laboratorio di Udine a cui si aggiungono 5 sequenze della settimana precedente eseguite su un cluster pordenonese. Dalle analisi è stata rilevata solo la variante Delta. I dati della Survey confermano l'assenza di circolazione della nuova variante Omicron, cosa peraltro già osservata nei sequenziamenti massicci delle scorse settimane».

