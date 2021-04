Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCENARIOPORDENONE Chi vaccina di più, riapre prima. Lo ha detto il premier Mario Draghi ed è questa l'unica concessione all'ala dei rigoristi che per ora domina anche il governo post era Conte. E allora la domanda più logica da mettere sul tavolo è: quando può sperare di riaprire il Friuli Venezia Giulia? La zona gialla (perché di questo ora come ora si parla) è vicina o lontana? Dipende appunto dai vaccini, e in particolare da un...