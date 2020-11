LITE SUL DECRETO

PORDENONE Il dpcm non c'era ancora. Era stato solo annunciato con le anticipazioni rispetto alle misure di lockdown differenziati. La polemica però è stata preventiva. A scatenarla, ieri pomeriggio, un post del sindaco Alessandro Ciriani («stufo di essere tirato in ballo dalla campagna dei grillini») in cui si colpisce l'ultima misura. Immediata la reprimenda degli esponenti locali 5 Stelle. «Si sono presi i poteri assoluti, hanno avuto la potenza di fuoco e quasi 10 mesi di tempo per elaborare un piano, ma non vogliono la responsabilità assoluta. Triste vedere grillini and company di Pordenone tifare Covid e lockdown pur di non ammettere la loro inadeguatezza. Una continua campagna elettorale di basso livello. Non si rendono conto - sbotta Ciriani - che noi sindaci, adesso, non dovremo più raccomandare le mascherine ma gestire la rabbia e la sfiducia di tantissima gente. Tra partito e Pordenone, io sto con Pordenone. Questo ennesimo dpcm, questa babele di prescrizione non è l'ultima spiaggia contro il contagio ma la certificazione del fallimento di politiche superficiali, autoritarie, prive di coordinamento e sempre in ritardo».

LA REPLICA

Mauro Capozzella, consigliere regionale Cinque Stelle (già indicato nel febbraio scorso dalla base del movimento come possibile candidato sindaco, anche se oggi lo scenario e completamente rivoluzionato con i grillini che guardano all'alleanza con il centrosinistra e strizzano l'occhio a Gianni Zanolin come possibile candidato unitario) non è tenero. «Se decide Conte parlano di grillini con poteri assoluti. Invece di collaborare all'attuazione delle disposizioni emanate, hanno sistematicamente boicottato l'azione del governo. Con l'evolversi della pandemia hanno favorito assembramenti, boicottato la App Immuni, strumentalizzato i banchi monoposto anziché predisporre il trasporto pubblico locale per le scuole. E hanno addirittura promosso proteste di piazza fino a negare l'emergenza. Pordenone non è in emergenza sanitaria, manco vivessimo dentro una bolla con i filtri ai carboni attivi. Triste vedere - ribatte il consigliere usando le stesse espressioni del sindaco - Ciriani e company tifare per il Covid e il lockdown, pur di poter dire che il governo ha sbagliato tutto. Farebbero miglior figura ad ammettere la loro totale inadeguatezza nella gestione della pandemia a livello locale. Una continua campagna elettorale di basso livello. Non si rendono conto che anche un sindaco invece di limitarsi ad alimentare la rabbia avrebbe dovuto lavorare per favorire il rispetto delle semplici regole previste dai dpcm. Invece - conclude - tra partito e Pordenone hanno deciso di seguire gli ordini di scuderia romani, cioé lamentatevi, rallentate, boicottate». E il capogruppo in Consiglio comunale Samuele Stefanoni rincara la dose: «Ci ritroviamo già con le terapie intensive a pieno regime, e questo significa che siamo già in emergenza sanitaria. O forse secondo il sindaco bisogna aspettare che finiscano i posti letto per preoccuparsi del problema? Bisogna essere uniti anzitutto rispettando le regole. Lo ha appena ricordato la cancelliera Merkel mentre annunciava misure analoghe. Prenda esempio, si ricordi che lei è responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico della città».

