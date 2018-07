Lite al parcheggio, spunta un coltello In Largo Cervignano c'è un'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Liti furibonde per un posto auto. Sono quasi arrivati alle mani, due stranieri che cercavano di parcheggiare negli stalli delle palazzine Ater di Largo Cervignano. È una storia che si ripete con frequenza, come hanno testimoniato alcuni residenti. Ma qualche giorno fa una lite verbale ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un immigrato all'improvviso ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni e minacciato chi rivendicava il parcheggio spettasse a lui. «È ora di finirla tuona un'anziana che abita in Largo...