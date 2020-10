LISTE D'ATTESA

PORDENONE Il Governo nazional ha stanziato nove milioni e 872mila euro per il Friuli Venezia Giulia, rispetto i 478milioni complessivi necessari per ridurre le liste d'attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo di emergenza da Coronavirus. Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Partito democratico, Mariagrazia Santoro. Ora non ci sono più alibi - aggiunge Santoro - per la risoluzione di una situazione inaccettabile che ha oltrepassato ogni limite. La Regione attivi dunque il piano per il recupero delle prestazioni sanitarie e dia risposte ai cittadini. Le risorse - chiarisce la rappresentante dem - servono per attivare strumenti straordinari al fine di erogare remunerazioni più elevate e di aumentare la tariffa oraria lorda del personale sanitario, nonché di effettuare assunzioni a tempo determinato o utilizzando il lavoro autonomo. Entro il 14 settembre, inoltre, la nostra Regione avrebbe dovuto presentare al ministero della Salute e a quello dell'Economia e delle finanze un piano operativo per il recupero delle liste di attesa con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. Auspichiamo - prosegue ancora la consigliera del Pd, annunciando un'interrogazione specifica in Consiglio regionale - che ciò sia stato fatto e che, quindi, sia stato attivato anche il percorso per l'utilizzo delle risorse nazionali che vanno impiegate entro il 2020. Dopo i 109 milioni stanziati per la sanità del Fvg con i decreti Rilancio e Cura Italia, questa - conclude Santoro - è un'ulteriore dimostrazione della prontezza e della concretezza del Governo in materia sanitaria.

