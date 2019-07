Liste d'attesa al collasso Oculistica un anno e mezzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPORDENONE Anni di denunce, proteste, lunghe pagine fitte di promesse, per scoprire che alla fine non è cambiato niente. E al riparo dalle bucce di banana degli schieramenti politici, è giusto affidarsi ai numeri per scendere a cascata dalla stazione di partenza dell'analisi: per prenotare una visita oculistica in provincia servono come minimo 447 giorni, che equivalgono a un anno e tre mesi circa. Il dato massimo è quello riferito al distretto di San Vito, dove la stessa visita con priorità P (quindi normale) può essere...