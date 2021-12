SOLIDARIETÀ

(lz) Sono in distribuzione in questi giorni i 2.800 euro in buoni spesa che il presidente del Lions Club Pordenone Naonis, Giovanni Muzzatti, ha consegnato nei giorni scorsi al Comune, dopo aver raccolto la somma con l'asta seguita alla mostra La solidarietà gira in tondo, allestita assieme al Lions di Porcia esponendo le opere donate da 54 artisti del territorio. Tutte le opere sono state vendute a fronte di offerte utilizzate per l'acquisto di buoni che potranno essere spesi in beni alimentari e generi di prima necessità, escluso l'alcol, nei negozi Coop di Pordenone. «Si tratta di un contributo - ha spiegato Muzzatti - che in un momento come questo può dare una mano a famiglie che hanno bisogno di un aiuto per il sostentamento, e in particolare a famiglie con minori o con persone con disabilità».

A ricevere la somma sono stati il sindaco Alessandro Ciriani e l'assessore alle Politiche sociali Guglielmina Cucci con la dirigente Rossella Di Marzo: «Accanto agli interventi garantiti dal Comune - ha sottolineato il primo cittadino - esistono lodevoli realtà del volontariato, come i Lions, che con questa iniziativa concreta integra il servizio pubblico». «Questo atto ha aggiunto Cucci - dimostra come l'arte e la cultura siano sensibili alle necessità di famiglie in difficoltà».

