Linee elettriche sotto controllo: esplora l'elicottero

CONTROLLIPORDENONE È partita ieri in 37 comuni la seconda e ultima tranche della campagna 2018 di controllo e monitoraggio in volo delle linee aeree a media tensione di E-Distribuzione, per un totale di 810 kilometri e 60 ore di volo. L'obiettivo è quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto alla clientela: grazie ai riscontri delle operazioni di sorvolo, incrociati con l'analisi evoluta della rete e la sua manutenzione predittiva, la società del Gruppo Enel...