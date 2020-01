IL PIANO

PORDENONE Nuova linea passeggeri sul Noncello, il Comune riprende in mano il discorso e incontra Atap per stringere i tempi. E in programma la prossima settimana, infatti, un vertice tra l'assessore Cristina Amirante e i dirigenti della società di trasporti, cioè l'azienda incaricata di svolgere il servizio passeggeri sulla nuova via fluviale una volta che saranno risolti i problemi logistici ed espletate le gare ufficiali. «E allo stesso tempo - ha spiegato sempre l'assessore Amirante - procederemo con il settore tecnico per le verifiche sull'imbarcadero della Fiera, che rappresenterà il punto di partenza più lontano dal centro della nuova linea». «La nostra idea - aveva detto Amirante in fase di presentazione del progetto - è quella di snellire il traffico sulle strade e di risolvere in parte il problema dei parcheggi, specialmente durante gli eventi che attirano migliaia di visitatori in città. Immaginiamo ad esempio Pordenonelegge, con le strade chiuse e la viabilità al collasso. Una linea fluviale in quel caso permetterebbe di risolvere alcuni problemi di questo tipo». Punto primo, serve un battello. Dovrà essere a pescaggio ridotto per permettere la navigazione sul Noncello. Tempo fa era stata ventilata l'idea relativa al noleggio di due mezzi dell'Actv di Venezia. Ma l'investimento più importante dovrà essere messo in campo nella zona della fiera. Alle spalle del polo espositivo della città c'è un piccolo e vecchio imbarcadero. Oggi per raggiungerlo bisogna indossare un bel paio di scarpe da ginnastica, oltrepassare una piccola salita alle spalle della pista ciclabile e avvistare la riva sinistra del fiume. Da lì dovranno partire i battelli-navetta che porteranno le persone dalla fiera al centro storico, passando sotto il ponte stradale e raggiungendo infine il margine fluviale del parcheggio Marcolin. Il Comune dovrà prima mettere in sicurezza e successivamente riqualificare l' imbarcadero della fiera per poter davvero pensare a un collegamento di linea verso il centro. «Vogliamo portare i visitatori in città con la barca - prosegue sempre l'assessore Cristina Amirante -, per approfittare di eventi quali Incontriamoci a Pordenone o Pordenonelegge. Crediamo che il Noncello abbia delle straordinarie potenzialità». Sulla periodicità del servizio, non c'è ancora chiarezza. Inizialmente il trasporto fluviale potrebbe essere attivato solamente quando la città ospita gli eventi più importanti, ma non è escluso che un battello possa solcare le acque placide del Noncello anche durante le manifestazioni ospitate dalla fiera stessa, in modo tale da permettere a visitatori ed espositori di trascorrere qualche ora in centro senza la necessità di spostare la propria auto.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA