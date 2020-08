GALVANI

PORDENONE Al liceo Galvani di Pordenone si apre il nodo laboratori con l'emergenza sanitaria in corso. I percorsi che portano alla realizzazione di sculture, pitture, grafiche necessitano della collaborazione tra docenti e studenti e tra ragazzi stessi che inevitabilmente si devono passare il materiale, lo devono assemblare. In questo sta la criticità con il virus in corso, ha spiegato il dirigente Enrico Quattrin che attende delucidazioni da parte del ministero proprio sulla gestione delle attività laboratoriali. Per il resto la scuola è pronta per ripartire tutta in presenza con dei cambi di aula per gli studenti di seconda che dalla struttura dell'hotel Santin dovranno dirigersi verso l'istituto di Cordenons. Il dirigente ha studiato a tavolino tutti i percorsi da fare, gli accessi differenziati, ora basta mettere nero su bianco costruendo la segnaletica ad hoc. In realtà per fare meglio ancora, ci potrebbe essere un aiutino da parte dell'Ufficio scolastico visto che il dirigente ha richiesto più collaboratori scolastici necessari per la sorveglianza e per le pulizie approfondite, l'igienizzazione. La nostra scuola ha chiarito consentirebbe di avere ancora maggiori ingressi differenziati, ma per fare questo è necessario che ci sia personale che sorvegli, se ciò non sarà possibile dovremmo inevitabilmente limitare gli accessi differenziati facendo con le risorse a disposizione. Una cosa è certa, la più incisiva segnaletica covid sarà ad appannaggio del liceo artistico perché verrà realizzata dai docenti e prodotta in casa, nei laboratori dell'istituto. Esiste un marketing covid ha detto il dirigente Quattrin molto costoso ed esteticamente poco convincente, perciò il nostro sarà il più bello di tutta la provincia perché ideato e prodotto dai docenti nei laboratori di grafica del liceo. Non arriveranno i banchi di ultima generazione considerati inadatti per chi ha necessità di piani d'appoggio di una certa dimensione per il disegno. Sono inoltre banchi non solo non pensati per chi deve mettere diverso materiale sopra ha riferito Quattrin ma nemmeno per i mancini che dopo qualche ora avrebbero delle problematiche al braccio. Una cosa però è garantita, il 16 settembre tutti i liceali saranno in classe. Porteremo tutti in classe senza didattica a distanza per i primi giorni, grazie allo studio di percorsi differenziati per l'accesso alle aule ha affermato il dirigente la vita dentro la scuola sarà diversa, non ci sarà possibilità di incontro negli spazi comuni per evitare assembramenti, ma in classe quando gli studenti saranno seduti, pressoché non si vedrà la differenza durante la didattica tradizionale. Sul fronte docenti, bisognerà attendere le nomine per quelli di sostegno, manca il 50% dei professori, mentre solo degli spezzoni su materia come scienze, chimica, filosofia, grafica. Mentre se ci dovesse essere un'impennata di contagi sul territorio, cosa ci si potrà attendere dalla scuola? Nel cassetto ho già pronto un piano orario in caso di ritorno alla didattica a distanza, assicura il dirigente. Come dire, che nessuno sarà impreparato questa volta, l'esperienza dello scorso anno ha insegnato a tutti il da farsi, ma anche in questo caso dall'alto del ministero arriveranno indicazioni precise. Non avendo potuto dividere le classi in piccoli gruppi, è chiaro che in caso di contagi, non resterà che la tanto osteggiata didattica a distanza, che ha rivoluzionato le vite e le abitudini di tutte le famiglie da fine febbraio allo scorso giugno.

Sara Carnelos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA