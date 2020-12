BIBLIOTECA

PORDENONE Numeri in crescita nel 2019 per la Biblioteca civica e gli spazi espositivi comunali, nonostante i mesi di chiusura. Il numero di tessere attive è passato, fra il 2016 e il 2019, da 13.355 a 18.071. Ma crescono anche i prestiti in sede (da 72.658 a 102.647), il numero medio di prestiti per utente (da 5,44 a 5,68) e i volumi in circolo (da 181.176 a 201.500). Il tutto a fronte di un numero di giorni di apertura ritornato ai livelli del 2016 (304) e con un numero di presenze quotidiane che non riesce però a risalire alle 929 di allora e si attesta a 822. Se il numero degli incontri culturali resta stabile (da 71 a 69), cala il numero dei partecipanti, che nel 2017 e nel 2018 aveva superato quota 5mila e nel 2019 si attesta a 3.367. Lo stesso vale per il numero dei bambini partecipanti alle letture ad alta voce, passati da 2.539 a 1.697, in questo caso però a fronte di un calo di appuntamenti. Aumentano anche gli utenti delle biblioteche circoscrizionali, che per la prima volta superano quota 6mila.

MUSEI CIVICI

Più che raddoppiati in quattro anni i visitatori del Museo d'arte (da 10.217 a 22.386) e in aumento quelli del Museo delle scienze (da 9.138 a 11.281). L'unico a subire una leggera frenata è il Museo archeologico (da 8.550 a 7.450). I dati sugli spazi espositivi sono condizionati dalla presenza di mostre. Il numero più alto sono le 16.697 presenze della Galleria Pizzinato, seguite dalle 13.835 della Bertoia, ma dal 2019 nel novero rientrano anche gli ex spazi della Provincia con 3.900 visitatori.

L'ASSESSORE

«Se parliamo di numeri, e non sempre fotografano la situazione -, i numeri degli ingressi ai nostri spazi culturali sono stati un continuo crescendo ha commentato l'assessore alla Cultura, Pietro Tropeano, in occasione del Consiglio comunale in cui è stato approvato il Dup , e ci sono stati anche tanti progetti all'interno dei vari spazi culturali, uno per tutti il Museo civico Ricchieri. Lo stesso vale per la Galleria Bertoia, che per noi è il miglior contenitore della città. È il contenitore europeo, come si è potuto apprezzare con le mostre che abbiamo fatto prima di questa sciagurata chiusura, Pordenone experience è stato il primo grande evento multimediale della nostra regione, ma prima ancora la Galleria Bertoia aveva avuto degli eventi di grande importanza come la grande mostra su Sironi e quella sul design dei fratelli Castiglioni».

MUSEO ARCHEOLOGICO

Quanto allo spazio di Torre, per l'assessore «i numeri a volte non sono veramente la fotografia della situazione. Noi abbiamo avuto sul Museo archeologico tante attenzioni e le avremo ancora. La prima cosa che ho chiesto alla nuova conservatrice è stato proprio un progetto per il Museo archeologico. Ma anche prima abbiamo lavorato in sintonia con la cooperativa Eupolis e si sono avute centinaia di visite». Tre le mostre fermate dal Covid-19: quella su Federico Fellini in Galleria Bertoia, quella su Francesco Comello al Museo d'arte e un'altra al Museo di scienze naturali, mentre regna l'incertezza anche su quello che sarà il programma per il 2021: «Abbiamo preparato anche per il 2021, non sapendo come doveva andare l'anno, il programma gli spazi culturali ha spiegato ancora Tropeano . Avevamo intenzione di inaugurare la Galleria Bertoja con una mostra a gennaio su un artista del 700 veneziano, Nicola Grassi, con oltre cento opere provenienti da collezioni private e non solo. Non so se riusciremo a farla».

Lara Zani

