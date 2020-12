LA MONTAGNA

PORDENONE Dopo una settimana di passione, la montagna pordenonese torna lentamente verso la normalità, anche se in tutte le vallate le abbondanti nevicate lasciano strascichi sulla viabilità e in alta montagna il rischio di valanghe è marcato. Super lavoro, quindi, per i dipendenti comunali e per il personale di Fvg Strade che si occupa della manutenzione e della pulizia delle arterie principali. Al momento, l'unica che resta completamente interdetta al traffico è quella che conduce al passo Rest, ma si tratta di una costante: da novembre ad aprile viene chiusa a scopo precauzionale e non fa eccezione il 2020, anche se il manto era stato rifatto completamente per il passaggio del Giro d'Italia di ciclismo solo un paio di mesi fa.

CAMPONE

Il punto sulla situazione di Campone lo ha fatto la sindaca di Tramonti di Sotto Rosetta Facchin. I problemi sono iniziati nella serata di martedì, ma grazie all'intervento dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e poi della locale Protezione civile, siamo riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Al momentola frazione è parzialmente isolata, causa alcuni schianti (che si sono verificati già nella giornata di martedì, ma comunque risolti) e rischio di altre cadute di piante, tra le frazioni Pala e Scaf. La strada per i residenti di Campone è transitabile verso Clauzetto e questo dà comunque un'opportunità anche oltre i mezzi di emergenza. Sta intervenendo Fvg Strade, con cui ci stiamo coordinando, per una sistemazione importante del tratto che, con questi eventi, presenta regolarmente delle criticità. È stato risolto anche il problema della corrente elettrica, già nella mattinata di martedì. Sul territorio abbiamo riscontrato alcuni smottamenti, che richiederanno interventi, alcuni dei quali sono già stati programmati.

VALCELLINA

I problemi restano per l'accesso alla Val Settimana e alla Val Cimoliana, che sono state chiuse al traffico con due diverse ordinanze dell'Uti. Il tratto ghiacciato e pericoloso e gli schianti che si sono verificati a causa del pesante manto nevoso impediscono di avventurarsi nelle due zone turistiche. E' andata meglio al Pradut, paradiso dell'escursionismo invernale: si riapre da domani, dopo aver risolto alcune problematiche tecniche al rifugio. Nei paesi della valle non si segnalano più difficoltà nel transito. E' in programma anche un sopralluogo per capire se la piena del Cellina ha provocato danni al cantiere per la costruzione del ponte e del bypass sulla destra del lago di Barcis per consentire lo sghiaiamento. Resta invece interdetto - come ogni inverno - il tratto della Val Caltea che conduce al Piancavallo. Le autorità diffidano gli automobilisti dall'avventurarsi. La presenza della sbarra abbassata (il guado di Rauscedo insegna) non sembra essere un deterrente sufficiente per chi va in cerca dell'avventura, magari per provare l'auto in assetto invernale.

PIANCAVALLO

A proposito di scialpinismo ed escursioni, dagli esperti è stato lanciato un appello alla prudenza: con gli impianti di risalita e le piste chiuse fino al 7 gennaio, sono in molti (anche alle prime armi nel settore) a volersi avventurare in quota con le ciaspe. Non è il caso di rischiare - hanno detto gli amanti di queste discipline - perchè le condizioni del manto sono assolutamente instabili e il rischio di valanghe è elevato su tutto l'arco alpino regionale. Sta passando un messaggio sbagliato. Meglio attendere un mese e limitarsi a usare il demanio sciabile che, facendo gli scongiuri, quest'anno sarà perfetto.

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA