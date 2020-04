GLI STUDENTI SMART

PORDENONE Scuole e università sono chiuse, ma le lezioni proseguono. Qual è la giornata tipo di una famiglia che abita in provincia di Pordenone e che ha accettato di condividere la propria esperienza con i nostri lettori? Premessa fondamentale: per poter seguire le lezioni e proseguire nello smart working dei genitori - liberi professionisti che hanno trasferito le attività a domicilio - non si può prescindere da una connessione veloce: senza Eolo 100 mega che arriva tramite antenna (la zona non è coperta con la fibra da altri provider) la situazione sarebbe precipitata il primo giorno.

In famiglia ci sono due ragazzi che studiano alle superiori e terzo al secondo anno dell'Università. La giornata tipo non differisce nemmeno un po' da quella tradizionale, esclusa la levataccia per essere puntuali alla corriera. La sveglia suona attorno alle 7.50, tanto le lezioni si seguono in pigiama o con una vecchia felpa indossata all'ultimo istante. Se non c'è collegamento video - è a discrezione del docente -, si può anche ascoltare l'audio del prof ancora stesi a letto.

Le modalità di fruizione delle lezioni a distanza differiscono rispetto alle varie scuole. Uno dei figli studia a Pordenone e il liceo comunica di giorno in giorno il programma delle lezioni. Non proprio il massimo per chi deve gestire picchi di connessione. In ogni caso, si raggiunge la quindicina di ore settimanali. C'è perfino chi ha proposto una verifica a sorpresa, mentre per le interrogazioni si sfrutta il collegamento video limitato ai due-tre interessati, con la telecamera che punta dritta sull'alunno, che così non può affidarsi ad aiutini da casa o allo smartphone (sempre meglio di chi li interroga bendati, come si dice accada in qualche altro istituto). Non si sottrae al proprio dovere nemmeno il prof di ginnastica: tra i compiti da svolgere nel pomeriggio c'è anche l'invio di un video delle attività motorie che gli allievi riescono a fare nelle rispettive dimore.

L'altro figlio è iscritto in un istituto della provincia: la dimensione della scuola facilita l'aspetto umano. E le ore settimanali sono praticamente le stesse di quando si andava in classe. Anche in questo caso il professore di educazione fisica è ben presente: puntuale, propone interessanti approfondimenti teorici sul corpo umano e sulle varie discipline sportive. Anche le verifiche sono regolari, in tutte le aree: c'è chi preferisce inviare testi scritti (spesso diversi per ogni alunno) e chi li incalza con domande a bruciapelo. In entrambi i casi ricorrere a Google per evitare la figuraccia è impresa ardua.

Per l'universitario tutto è più facile e lineare. Del resto dall'inizio della pandemia in Italia ci sono stati oltre 90 mila esami a distanza e centinaia di cerimonie di laurea. Per gli atenei c'erano già strumenti didattici, dispositivi informatici e già da tempo erano stati avviati specifici progetti. Non solo video-lezioni con il prof in cattedra. Anche forum e discussioni cui partecipano decine di studenti contemporaneamente. Per l'allievo pordenonese per ora ancora nessun esame, ma se le misure restrittive non saranno allentate, non ci saranno problemi per sostenere le materie che sta preparando in questi giorni.

A parte la gestione del traffico internet e dei Pc e Mac a disposizione, ai ragazzi manca il contatto umano coi compagni. Le chat di classe sono affollatissime, ma la nostalgia è tanta. Eppure, dopo un mese e mezzo di didattica a distanza il giudizio è positivo. «A patto che la scuola termini il 10 giugno - è l'appello dei due studenti delle superiori -: stiamo progredendo come se fossimo in aula, ci impegniamo con interrogazioni e verifiche, i prof ci chiedono sacrifici e serietà. E quindi nessuno invochi lezioni anche dopo metà giugno o addirittura a luglio. Dopo tanti mesi di clausura, meritiamo di tornare a divertirci all'aria aperta».

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA