Lezioni al via, mancano 300 docenti Oggi si assegnano le cattedre annuali

DOCENTIPORDENONE Oggi suona la campanella in molte scuole di ogni ordine e grado, in particolare alle superiori l'orario sarà ridotto, per la mancanza di insegnanti, in quanto non sono state ancora espletate tutte le procedure delle nomine. NOMINENei prossimi giorni la situazione dovrebbe praticamente sbloccarsi poiché la scuola Polo Mattiussi-Pertini ha predisposto le nomine annuali che saranno assegnate presso la sede dell'Usp di via Concordia oggi a partire dalle 15. Abbiamo fatto un lavoro scrupoloso ha riferito Alessandra Rosset,...