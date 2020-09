LETTERA ALLA REGIONE

PORDENONE Rimborso degli abbonamenti del trasporto pubblico non goduti, una madre scrive alla Regione. Al momento, infatti, il ristoro può avvenire solamente tramite i voucher, di fatto inutili se l'utente non ha più intenzione di utilizzare il servizio. «Ho fatto richiesta a Tpl Fvg Pordenone di poter usufruire del rimborso di due voucher sull'unico abbonamento scolastico che dovrei rinnovare per l'anno 2020-2021 - si legge nella lettera -. Purtroppo mi è stata fornita la seguente risposta: Secondo quanto dettato dalla normativa vigente, alla quale dobbiamo attenerci, il voucher è nominativo e non cedibile, pertanto al momento non ci è possibile dare applicazione diversa da quanto normativamente previsto. A questo punto vorrei esprimere il mio dissenso - prosegue la protesta - in quanto ad oggi i miei due figli sono a carico del nucleo familiare della scrivente. Nella mia situazione immagino che ci saranno tante famiglie. Come verranno rimborsati gli abbonamenti 2019-2020 degli studenti di quinta superiore oppure gli studenti universitari che non intendono rinnovare l'abbonamento in quanto il servizio dell'extraurbano e della linea urbana universitaria è difficilmente praticabile? Ad oggi rispondono con i biglietti, ma cosa ce ne facciamo se non dobbiamo utilizzare il servizio? Quindi se i voucher rimangono nominativi, il titolare deve poter accedere al rimborso con contanti. Altrimenti si tratta dei soliti slogan relativi al rimborso; poi se entriamo in tutte le casistiche, vediamo che numerose persone non possono accedere al rimborso (nel mio caso parliamo di 129 euro). E ancora una volta vengono penalizzate le famiglie».

