ROVEREDO Scorre con il dito il cellulare, cerca il contatto su Whatsapp. «Vedete? Era lei, era bellissima. Non c'è più». Sullo schermo l'immagine del profilo personale di Aurelia Laurenti. Le mani che tremano mentre cercano la foto sono quelle di un'amica intima della 32enne originaria di San Quirino. Le parole non escono subito, ma si vede che dietro alle prime frasi - «Aurelia era speciale, mancherà a tutti» - c'è dell'altro. C'è un rapporto vero, non figlio del semplice vicinato. E quel rapporto vero porta con sé tutti i tormenti di una madre che sorrideva sì ai vicini, ma che dentro casa viveva un conflitto che la faceva soffrire. Da tempo.

«No, non stava affatto bene». L'amica di Aurelia sceglie di parlare, di raccontare quelli che erano i momenti di condivisione tra loro. Sfoghi, anche pianti, allarmi di un malessere latente. E una confidenza che non risale a pochi giorni fa: «Lei non voleva più stare in quella casa, mi aveva più volte spiegato che desiderava andarsene. Da lì e da lui». Difficile, sondare le dinamiche di una coppia. Scivoloso soprattutto ergersi ad arbitri distribuendo percentuali di colpa in qualsiasi discussione. L'amica della 32enne sanquirinese non lo fa. Racconta solo quello che Aurelia le confidava. «C'erano i bambini, che lei amava in modo incredibile. Non voleva lasciarli, non voleva farli stare male. Per quello rimaneva ancora in quella casa. Ma era evidente che qualcosa da un bel po' si era rotto». Aurelia Laurenti, secondo quanto riferisce l'amica, viveva mesi di inquietudine. Era stretta tra la voglia di interrompere una conoscenza (poi diventata relazione) lunga vent'anni, per cambiare vita, e la coscienza che le diceva di restare, anche oltre la propria volontà. Tutto per continuare a crescere i due bambini che rappresentavano un'isola di felicità in un periodo a quanto pare estremamente difficile.

Il racconto dell'amica prosegue. «Io conosco poco Giuseppe - spiega -, ero molto amica di Aurelia. Probabilmente c'è anche un'altra versione dei fatti, ma sono certa che lei mi diceva la verità». Una sua verità che non faceva riferimento a una relazione serena, né a un equilibrio di coppia stabile. «Lui - riferisce la ragazza - era sempre più geloso. Probabilmente era così da sempre, ma ultimamente le cose erano peggiorate. La controllava, voleva sapere tutto, non era più libera. Aurelia aveva un'altra relazione? No, era solo triste». Ma non spaventata, stando a quanto racconta l'amica. Non temeva che il compagno potesse farle fisicamente del male. «Non aveva paura, non le ho mai sentito dire una cosa del genere», spiega la ragazza.

I rapporti tra le due erano stati intensi anche negli ultimi giorni. «Lei aveva voglia di uscire - racconta sempre l'amica, che vive in una villa a brevissima distanza dalla casa di Aurelia e Giuseppe - e ci eravamo sentite. Ricordo nitidamente che mi aveva detto di non farcela più. Era solo qualche giorno fa, non posso credere che non la rivedrò mai più». Infine il pensiero torna alla ragione per la quale Aurelia sarebbe rimasta nella villetta di via Martin Luther King. Anzi, le ragioni, due: i bambini. «Sono bellissimi, non meritavano una cosa del genere. È una tragedia che non riesco ad accettare, non ci riuscirò mai».

