Mercoledì 17 febbraio, a partire dalle ore 10.30, verrà presentato, per la prima volta in regione, il rapporto Ecomafia 2020, Le storie e i numeri della criminalità ambientale, realizzato da Legambiente con il sostegno di Cobat e Novamont. Il primo rapporto è stato pubblicato dall'associazione ambientalista nazionale nel 1997, che da allora ogni anno fa il punto sulle ecomafie, termine coniato dall'associazione stessa. Il rapporto 2020 rileva un quadro preoccupante sulle illegalità ambientali e sul ruolo che ricoprono le organizzazioni criminali. I dati sono frutto dell'intensa attività svolta da forze dell'ordine, Capitanerie di porto, magistratura, insieme al lavoro dei Sistemi nazionale e regionali per la protezione dell'ambiente e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Durante la presentazione regionale verrà fatto un focus sui dati che riguardano le illegalità commesse sul territorio del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, l'evento offre l'occasione all'associazione per presentare il suo neo-costituito Centro di azione giuridica. L'evento sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook Legambiente FVG APS. A moderare l'incontro sarà Enrico Fontana, responsabile dell'Osservatorio nazionale ambiente e legalità di Legambiente.

