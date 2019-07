Legambiente: boschi urbani per combattere il cemento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTAPORDENONE Boschi urbani, quindi ettari di verde a fare da polmoni in mezzo al cemento, al posto delle aree degradate e abbandonate della città. È la proposta di Legambiente, che ora spetterà al Comune recepire o cestinare. I vertici dell'associazione si riferiscono ad esempio ai vecchi capannoni in disuso, che «il Comune dovrebbe poter abbattere per creare delle isole verdi in grado di raffreddare l'ambiente durante i periodi più caldi e di divorare l'inquinamento». Oltre ai capannoni, Legambiente punta anche ad alcune aree...