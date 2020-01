Lega verso il congresso, scontro Turchet-Delle Vedove

I PARTITI

PORDENONE La corsa elettorale mette in moto le segreterie locali dei partiti. Le sfide dei municipi saranno giocate da molte liste civiche: ma i partiti nazionali non staranno di certo a guardare e cercheranno di influenzare la costituzione dei raggruppamenti elettorali e delle liste civiche. Dopo il congresso nazionale della vigilia di Natale la Lega sta mettendo i ferri in acqua anche sul territorio. Già da qualche settimana, in realtà, il partito di Salvini ha provveduto ad ampliare la segreteria ancora formalmente retta da Stefano Zannier che però è anche assessore regionale, ruolo che gli lascerebbe troppo poco tempo per guidare il partito provinciale. A dicembre in segreteria - nominati direttamente dalla commissaria regionale del movimento, la parlamentare Vannia Gava - sono entrati Michele Leon, Marco Bottecchia e Francesco Zoldan. Ma per il cambio in segreteria - per il congresso si aspetterà la fine delle tornate elettorali regionali, in primis in Emilia Romagna - si fanno già largo almeno due nomi di esterni all'attuale segreteria. Il Consigliere regionale Stefano Turchet e il sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove.

CENTROSINISTRA

Se il Pd è alle prese con chiarimenti interni, gli ex Pd di Italia Viva stanno cercando di occupare il territorio. Nei giorni scorsi si è riunito il comitato di Porcia: oltre alle presenze di militanti locali, il referente provinciale Carlo Barchitta e l'ex assessore regionale Sandra Telesca. Oltre a una sede a Pordenone i renziani della Destra Tagliamento guardano molto ai centri di mandamento dove si sono formati dei comitati spontanei. «Un tema di grande interesse - si legge in una nota del movimento - sarà quello di valutare le modalità di partecipazione alle prossime elezioni comunali di Pordenone. A questo fine è stato attivato un primo gruppo di lavoro composto da Mauro Piva, Carlo Barchitta, Nisco Bernardi, Giancarlo Cescutti, Francesca Martini e Manuel Pilotto. Il gruppo avrà il compito di elaborare una piattaforma programmatica per la città e promuovere una serie di incontro con le altre forze politiche». Anche la Civica Pn1291 cerca alleanza. Pare che un dialogo si sia aperto in particolare con i Cinque Stelle.

d.l.

