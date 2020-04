UNITÁ SPECIALI

PORDENONE Dovrebbero essere la risposta sul territorio ai malati di Covid-19 che non necessitano dell'ospedale. Ma le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale, costituite da un medico e un infermiere che seguiranno i casi di positività a casa su indicazione del medici di famiglia) il cui avvio è previsto per la prossima settimana rischiano di partire monche. A sollevare la questione sono le organizzazioni sindacali della sanità. Non si è ancora capito con quale personale infermieristico l'Azienda sanitaria intenda attivare questo nuovo servizio che anche noi giudichiamo fondamentale in questa fase. Se si vuole che funzionino bisogna rafforzare la presenza degli infermieri nei distretti. Così non ce la possono fare. E' chiara la denuncia del sindacato provinciale del comparto sanitario. Che aggiunge: Al momento c'è soltanto un protocollo per il reclutamento dei medici, nulla sugli infermieri. Bisognerà fare con gli addetti all'assistenza domiciliare integrata? Non è pensabile poiché gli organici sono già all'osso. Ci sono stati anche diversi casi di positività e gli operatori sono in quarantena. Inoltre, si aggiunge: Ci risulta che sia stata chiesta la disponibilità di quattro infermieri e quattro Oss per sostituire gli operatori contagianti della casa di riposo di Castions. Va bene, serve fare squadra. Ma come si fa è l'appello a lasciare sguarniti i distretti proprio quando devono partire le unità speciali per i casi di Covid a domicilio?.

Non è ancora chiaro se le Usca partiranno solo nel distretto urbano pordenonese oppure in tutti i cinque distretti provinciali. Chiediamo al vertice aziendale di poter discutere insieme questa importante introduzione. Serve informazione. Perché ricorre all'antica locuzione latina il responsabile Cgil Sanità Pierluigi Benvenuto - sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Fatti due conti se le Usca dovranno essere operative 12 ore al giorno per sette giorni la settimana sui cinque distretti serviranno 2,5 operatori alla settimana. Complessivamente tredici infermieri. Che attualmente non ci sono. Il personale dell'assistenza domiciliare integrata deve anche continuare a seguire i casi legati alle più svariate patologie che mica sono scomparse con l'arrivo di questo terribile virus. Inoltre le organizzazioni degli operatori sanitari sottolineano: Servirebbe anche chiarire subito quante Usca ci saranno. Se partirà solo quella di Pordenone come farà il pool dei due operatori a seguire i circa 150 pazienti a domicilio che ci pare si sia ipotizzato di seguire? Inoltre è una questione di equità sanitaria: se abito in città ho la possibilità di essere seguito e se abito nei centri periferici no?. Non capiamo conclude Benvenuto perché negli altri territori provinciali della regione si sono assunti molti più infermieri.

