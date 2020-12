LE TENSIONI

PORDENONE I dipendenti della sanità pordenonese lo avevano annunciato durante il loro ultimo presidio lo scorso 24 novembre: partirà una raccolta di firme tra tutto il personale di ospedali e strutture sanitarie territoriali per chiedere le dimissioni del direttore generale Jospeh Polimeni. La petizione promossa dai sindacati della sanità sarà poi inviata al presidente della Regione Massimiliano Fedriga e all'assessore Riccardo Riccardi. La raccolta di firme inizierà domani in occasione dello sciopero che è stato proclamato da Cgil, Uil, Nursind e Rsu (la rappresentanza di base di tutti i lavoratori). L'iniziativa di sciopero dei comparto sanitario pordenonese coincide con lo sciopero nazionale proclamato da Cgil, Cisl e Uil per l'intero comparto del pubblico impiego. Protesta che ha al centro i nodi, non solo della sanità, legati a contratto, assunzioni e sicurezza sul lavoro.

NEL TERRITORIO

Tornando alla situazione al centro della protesta locale per la gestione sanitaria da parte dell'Asfo lo sciopero di oggi ha lo scopo di lanciare un ulteriore segnale forte su una serie di questioni che sono ancora aperte. È chiaro che, vista la situazione di emergenza e di carenza di personale, non saranno certo in molti a potersi astenere dal lavoro. Molti infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari saranno necessariamente precettati. Inoltre - come hanno sostenuto gli stessi sindacati - nel personale c'è un forte senso etico e di responsabilità. Perciò i servizi saranno comunque garantiti, la stragrande maggioranza delle persone sarà come sempre in prima fila sul proprio posto di lavoro per garantire il servizio. È chiaro però che il segnale che si vuole lanciare è molto forte. «Il giudizio sulla gestione dell'emergenza da parte della direzione generale resta negativo e per questo lanceremo la petizione volta a chiedere le dimissioni del direttore generale». Insomma, non sono bastate la proroga dei contrtti a tempo determinato e il decreto sulle assunzioni di oltre cento operatori, firmato la sera del presidio sindacale del 27 novembre, da parte del direttore. E non è bastato nemmeno l'avvio di un bando per cercare di reclutare almeno una parte degli infermieri neolaureati nel corso universitario di Pordenone solo pochi giorni fa. «È un primo risultato - sottolineano le sigle sindacali - al quale siamo arrivati dopo uno sciopero a luglio, due difficili incontri con il prefetto e l'ultimo presidio. Ma purtroppo è un risultato al quale si è arrivati tardi, troppo tardi. Il 2020 rischia di essere ricordato a Pordenone per l'assenza dell'Asfo nella gestione della pandemia. Si stanno infatti ancora registrando in tutti i reparti criticità dovute alla carenza cronica di organico che ha comportato sovraccarico di lavoro e innalzamento di stress. Non possiamo sottacere la mancanza di strategia per l'attrazione e l'acquisizione di nuovo personale».

PIANO EMERGENZA

Viene anche contestata al vertice Asfo la mancanza di un vero piano di emergenza. «In particolare - si sottolinea - mancano presidi per la purificazione dell'aria , si registrano insostenibili carenze organizzative con conseguente riduzione di servizi erogati rispetto ai previsti Livelli minimi di assistenza. Oltre alla mancanza di formazione adeguata che è tra le cause dei troppi contagi tra gli operatori». Per questo il sindacato rilancia la sottoscrizione «per mandare a casa il direttore generale».

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA