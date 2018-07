Le strutture di ricovero annaspano Pochi posti letto e liste d'attesa infinite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIPORDENONE Mentre decolla il fenomeno dell'abitare sociale, che però è dedicato agli anziani autosufficienti (non importa che abbiano 70 o 100 anni, come accade nelle case pordenonesi adibite a tale scopo), le case di riposo del territorio iniziano a boccheggiare. L'invecchiamento progressivo della popolazione, con un'età media e una speranza di vita che aumentano sempre di più anche nella Destra Tagliamento, fanno sì che si innalzi in modo consequenziale anche la richiesta di posti letto nelle tante strutture residenziali per...