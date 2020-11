LE SQUADRE

PORDENONE Il carico di lavoro è importante, il più importante da quando le squadre sono state create, cioè all'alba della cosiddetta Fase due. Ora che i pazienti sintomatici a domicilio stanno aumentando, il loro compito è diventato più che mai cruciale. Ecco perché già da domani si faranno in tre. Le Usca cambiano passo in provincia di Pordenone: torneranno infatti operative le squadre di Maniago e Azzano Decimo, che sino ad oggi non servivano. Si affiancheranno a quella già in servizio a Pordenone, impegnata anche nelle case di riposo. Dopodiché mancheranno solamente l'attivazione dell'Usca del Livenza, con base a Sacile e di quella di San Vito, per una mappatura completa del territorio provinciale, dal momento che la squadra di Maniago si occuperà anche della fascia montana. Le Usca entrano in azione quando il paziente a domicilio presenta sintomi respiratori lievi ma ha più di 70 anni.

LE PROPOSTE

Di recente sono state segnalate alcune migliorie da implementare per rendere più efficace il lavoro delle Usca. Comunicazione diretta delle segnalazioni dal medico di medicina generale a medici Usca; comunicazione, tramite infermiere Aft, delle prese in carico Usca al Dipartimento di Prevenzione e poi della restituzione in carico per il monitoraggio al Dipartimento di Prevenzione, per evitare duplicazione di prestazioni di monitoraggio; condivisione dei contatti telefonici e mail tra tutti gli operatori coinvolti; mpliamento dell'orario di attività gegli infermieri Aft (attuale h 8-15) rapportato all'orario dei medici Usca (h 8-20); aggiornamento continuo dei protocolli di attività dei medici Usca; garanzia di copertura assicurativa per i professionisti sul campo; garanzia di sorveglianza sanitaria a domanda per i medici Usca convenzionati; garanzia di disponibilità di auto aziendale, preferibilmente ad uso esclusivo quando possibile; Garanzia di aumento di unità e sedi Usca in proporzione all'aumento eventuale dei volumi di attività; formazione continua e monitoraggio periodico di attività per miglioramento continuo. Il più grande tallone d'achille, però, è rappresentato dal fatto che allo stato attuale i medici Usca non possano somministrare alcun farmaco a domicilio.

