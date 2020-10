LE SCUOLE

PORDENONE Weekend di fuoco per le scuole superiori dopo l'ordinanza del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Macchine organizzative colossali che smuovono migliaia di allievi e tutto deve funzionare come un orologio svizzero, dato che la scuola tutela i minorenni e si prende cura delle loro menti in crescita e perché i controlli sanitari sul territorio sono puntuali. Le scuole elementari e medie non sono state toccate dall'ordinanza, tutto resta al momento invariato, ma alle superiori, a scuola da mercoledì si va a singhiozzo, ogni realtà sta decidendo la modalità, in rispetto dell'autonomia. Si teme che questo sia solo l'inizio, l'attenzione è tutta rivolta alla curva dei contagi.

Allo Zanussi, ma questa è la tendenza, le classi prime e quinte faranno le lezioni in presenza, le altre si alterneranno, niente stretta sui laboratori. I docenti staranno a scuola se avranno classi sia in presenza che a distanza, mentre potranno lavorare da casa nei casi in cui tutti gli studenti non siano nelle aule. Come si poteva pensare che il virus andasse in letargo? si interroga ironicamente il dirigente Dalla Torre che ipotizza un nuovo lockdown se gli italiani non resteranno a casa. Dobbiamo muoverci solo per andare al lavoro e a fare la spesa, altrimenti la chiusura totale sarà inevitabile, chiosa laconico il dirigente. Questa è l'ipotesi che aleggia, tanto che le scuole hanno nel cassetto pronto il calendario al 100% di didattica a distanza.

La scelta adottata fa sapere la dirigente del liceo Grigoletti, Ornella Varin è preferibile rispetto ad una chiusura totale, in questo modo daremo il nostro contributo a contenere il virus. Al Kennedy la decisione è stata presa: prime e quinte totalmente in presenza, le altre classi a casa cinque giorni su sei e il giorno destinato alle lezioni in presenza cambierà ogni settimana. Al liceo Grigoletti dalle seconde alle quarte si alterneranno: una settimana in presenza, l'altra a casa, mentre per le prime e le quinte si ipotizzano due giorni in presenza e uno a distanza alla settimana. Scelta similare per l'istituto Flora. Con fatica avevamo completato ieri l'organico - Spiega la preside Paola Stufferi - con le ultime nomine e ora dobbiamo rivedere tutta la gestione assai complessa per la parte laboratoriale e perché dobbiamo garantire il più possibile la didattica in presenza per gli studenti con gravi difficoltà, alleggerendo le famiglie. La didattica per piccoli gruppi è mancata per scelte ministeriali, funzionale ad arginare il virus. Si è preferito puntare sugli arredi e sui dispositivi di protezione individuale snobbati dalla maggior parte degli studenti che preferiscono portarli da casa. Infastidisce dichiara Mauro Dalla Torre, dirigente dell'Isis Zanussi che sulla scuola ricada la disorganizzazione di altri ambiti. L'azienda sanitaria ci riconosce ogni giorno che lavoriamo al meglio e che la scuola non è luogo di contagio.

Va in fumo tutto il lavoro fatto finora ammette Laura Borin, dirigente del Kennedy saremo pronti anche questa volta. Siamo sempre noi a lavorare, non possiamo metterci ad organizzare anche i trasporti. Sconcerta che se quanto messo in opera finora è passato attraverso gli organi collegiali e condiviso con i docenti e le famiglie, ora ritornano i pieni poteri ai dirigenti che dovranno rapidamente prendere delle decisioni. I nodi sono i mezzi, ma questo problema lo abbiamo segnalato a suo tempo rimarca il dirigente Enrico Quattrin del liceo Galvani I ragazzi hanno una vita sociale e poi rientrano in classe. I miei studenti sono stati finora attenti alle procedure, molti hanno tenuto la mascherina pur non essendo obbligatoria.

