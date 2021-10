Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE SCADENZEPORDENONE Accanto alle opere per le quali i finanziamenti sono già assicurati esistono poi progetti che attendono l'esito dei bandi. E quelli, infine, parzialmente finanziati o che rischiano di dover fare i conti con una pesante variazione al rialzo dovuta all'aumento del costo delle materie prime.Il nucleo più corposo è quello costituito dai progetti che il Comune ha presentato nei mesi scorsi per partecipare al bando per le...