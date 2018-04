CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE RICHIESTEPORDENONE Velocità, vandalismi e parcheggi selvaggi. Ma anche semplici domande su come rinnovare la patente di guida o revisionare il proprio veicolo. Questa mattina, dalle 10 alle 11, Vigili in piazza, l'iniziativa decollata nei giorni scorsi a Villanova con l'obiettivo da parte della polizia locale di garantire un presidio di sicurezza ed ascolto del territorio, specialmente nei quartieri, arriverà al Sacro Cuore nello spazio antistante la chiesa per poi fare tappa, il giorno successivo, in centro città. È ancora presto per...