LE PROTESTE PORDENONE Ormai ci hanno fatto quasi l'abitudine, anche se qualche

LE PROTESTEPORDENONE Ormai ci hanno fatto quasi l'abitudine, anche se qualche volta non ce la fanno proprio più e la voglia di mollare tutto è molto forte. Insomma, la dura vita del barista è una realtà anche in una piccola cittadina come Pordenone, dove i residenti sembrano essere sempre meno tolleranti nei confronti di chi si attarda un po' di più davanti al bar di corso Vittorio (anche se sono soltanto le 23) o di chi sistema le sedie del locale alle sette di mattina in piazza XX Settembre. Proteste verbali, segnalazioni scritte,...