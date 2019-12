LE PROSPETTIVE

PORDENONE Il pareggio di bilancio anche negli anni dispari a un passo, l'apertura alle collaborazioni con tutte le realtà della regione, il ruolo chiave nella promozione della città, anche se ha sollevato qualche perplessità la scelta di ospitare, nell'ultimo week end prima di Natale, il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. Bilancio positivo a fine anno per l'Ente Fiera, che ieri ha presentato i principali eventi del prossimo anno.

I NUMERI

Dal punto di vista dei conti, il presidente Renato Pujatti conferma la previsione di arrivare al pareggio di bilancio nel prossimo anno dispari, il 2021, chiudendo la tradizione del segno meno nelle annate prive delle più importanti fiere biennali. «Un risultato spiega che raggiungeremo anche grazie all'accordo con FederUnacoma, la Federazione nazionale costruttori di macchine per l'agricoltura, che ci consentirà di portare qui tutti i player internazionali del settore». Accantonate ipotesi di fusione con altre realtà fieristiche, il presidente conferma gli incontri, avuti anche negli ultimi giorni, in vista della creazione di collaborazioni con le realtà del territorio: «Non vogliamo chiuderci, ma siamo a disposizione per condividere i nostri materiali o organizzare manifestazioni fieristiche. Pensiamo ai bisogni delle nostre aziende». Ma «il calendario denso di appuntamenti sottolinea l'assessore comunale al Turismo Guglielmina Cucci, intervenuta in rappresentanza del sindaco Alessandro Ciriani, così come era presente il consigliere comunale e regionale Alessandro Basso darà lustro alla fiera, ma anche alla città di Pordenone. Come ogni anno, la Fiera ci stupisce con numeri da record e con format interessanti: decisamente avete l'innovazione nel dna. Pordenone Fiere lavora per promuovere la città e, fra le strutture fieristiche piccole e medie, è fra le più attive a livello nazionale. Siete un punto di riferimento per il Nordest e l'amministrazione vi è vicina». Se negli ultimi anni Fiera e Comune hanno costruito un'alleanza nella promozione del territorio, ha suscitato qualche malumore la scelta dell'ente fieristico di ospitare, in questo ultimo fine settimana di shopping natalizio, il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi, iniziativa che rischia di costituire un polo di attrazione alternativo rispetto al centro cittadino e ai relativi negozi: «Non era certo questa l'intenzione precisa Pujatti ma, piuttosto, quella di completare l'offerta del territorio».

IL FUTURO

Il presidente ha poi presentato le proposte principali del calendario; «poi, durante l'anno precisa come sempre ne verranno inserite altre, per migliorare questo che è solamente il brogliaccio di base. Pordenone Fiere è un partner importante non solamente per la città, ma per tutto il territorio». Si parte a gennaio con Pordenone Antiquaria, Pordenone Arte e la Mostra del disco, mentre l'iniziativa dedicata lo scorso anno a Bruno Lucchi le cui opere erano state collocate sia nei padiglioni della fiera che in città sarà replicata con protagonista Giorgio Celiberti. Seguiranno a febbraio Samuexpo, Cucinare, Aqua Farm e Novel Farm; a marzo Ortogiardino, la terza ediizone di My fantastic pets ed Ecocasa; ad aprile la fiera del Radioamatore, Fotomercato e Nordest Colleziona; a maggio Naoniscon; a giugno l'Esposizione cinofila nazionale e l'Italian Baja; a settembre Happy business to you, Elettroexpo e Coiltech; a ottobre Sicam e il Pordenone Beer show; a novembre Punto d'incontro, Riso&confetti, Radioamatore 2, Fotomercato e, alla Fiera di Cremona, il Country Christmas.

Lara Zani

