Le porte blindate sono al primo posto Boom di vendite, superato il 20 per cento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Furti in abitazione: boom di vendite di sistemi antifurto, antintrusione e videosorveglianza. A dirlo sono gli stessi addetti ai lavori, i cui affari stanno andando a gonfie vele. Si stima che nell'ultimo anno ci sia stato nelle vendite un aumento addirittura superiore al 20 per cento. La sensazione dei cittadini è di essere nel mirino dei ladri che continuano a far man bassa di preziosi e soldi contanti. Si rende necessario, dunque, doversi proteggere. Sono soprattutto i privati a chiedere preventivi e a decidere di...