«Le persone cercano scorciatoie infantili e si rovinano»

L'ESPERTOPORDENONE Angelo Cassin parla da uomo di scienza. È un rinomato psichiatra pordenonese, con un passato da direttore del Centro di salute mentale dell'Azienda sanitaria pordenonese. Di pazienti ne vede centinaia, nella vita ne ha visitati migliaia. E tra questi c'è anche chi ha imboccato il tunnel della depressione proprio in seguito a un'esperienza negativa vissuta con un cartomante o un sensitivo. Oltre alla spesa sostenuta per ottenere un beneficio esoterico che puntualmente non si è rivelato tale, c'è quindi un secondo esborso,...