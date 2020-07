Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di agosto verranno accreditate a partire da lunedì 27 luglio per i titolari di libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. Chi invece ritira la pensione in contanti dovrà presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario (per gli uffici aperti 6 giorni su 6): i cognomi dalla A alla B lunedì 27; C-D martedì 28; da E a K, mercoledì 29; da L a O giovedì 30; da P a R venerdì 31; da S a Z, sabato mattina 1° agosto. Negli uffici che osservano un'apertura modulata su tre giorni settimanali, sarà necessario osservare la seguente turnazione alfabetica: i cognomi dalla A alla D nel primo giorno di apertura; dalla E alla O nel secondo giorno; dalla P alla Z nel terzo giorno. Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Per informazioni consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

© RIPRODUZIONE RISERVATA