LE PALESTRE

PORDENONE Nessuna indicazione, per il momento, sui tempi per la riapertura di palestre, centri sportivi e piscine. Se ne riparlerà, forse, per l'inizio di giugno, in una stagione come quella estiva che già di norma registra un forte calo delle presenze. Intanto le strutture della provincia si attrezzano per affrontare la ripartenza e, in assenza di disposizioni più precise, si rifanno alle misure adottate nella prima fase dell'emergenza, quando le strutture potevano ancora lavorare ma con una serie di precauzioni.

LE DATE

Ancora oggi non è stata definita una data certa per la riapertura, e dunque ci muoviamo senza un faro a cui puntare. Quanto alle misure di sicurezza spiega Reno Sellan, titolare dell'Olympia's Centre di Sacile e coordinatore del Gruppo operatori del benessere di Ascom Confcommercio , per ora ci sono quelle già messe in atto nella prima fase, a tutela del personale e dei clienti, a cominciare dagli accessi contingentati e da un utilizzo degli spazi e delle attrezzature che garantisca il distanziamento interpersonale di due metri. Questo significa ridurre del 50 per cento la partecipazione alle attività di gruppo e alternare un'attrezzatura utilizzata a una lasciata libera. C'è poi la questione degli spogliatoi e delle docce, con tutte le procedure di igienizzazione necessarie, così come l'efficienza del sistema di aerazione e le procedure di sanificazione delle attrezzature. E, naturalmente, le mascherine, ove necessarie. Per lo più, quindi, una situazione già sperimentata da chi ha continuato ad andare in palestra nei primi giorni dell'emergenza e alla quale gli utenti si erano adattati, più o meno di buon grado. Di certo, l'obbligo di contingentamento si tradurrà in una riduzione delle presenze alle palestre e ai centri sportivi in un periodo che, comunque, non è certo di grande afflusso.

GLI ORARI

Si dovranno allungare gli orari di apertura continua Sellan . In ogni caso, nelle nostre realtà questa stagione è già normalmente caratterizzata da un calo importante delle presenze. Bisognerà vedere che cosa succederà, gli scenari che si aprono sono diversi. Può anche essere che, non potendo andare in vacanza, le persone vadano di più in palestra. Un'altra incognita è legata ai timori che molti potrebbero avere nel frequentare luoghi pubblici considerati pericolosi dal punto di vista del contagio. Su questo punto, tuttavia, Sellan appare ottimista: Abbiamo fatto un sondaggio su un migliaio di utenti racconta e la gran parte di loro ha una gran voglia di ritornare a frequentare le palestre e gli impianti sportivi. Solo una minima parte si dice preoccupata. C'è voglia di tornare alla normalità, anche se sarà una normalità diversa da quella di prima, perché quella normalità era sbagliata.

I RIMBORSI

Un'ultima questione che palestre e centri sportivi si trovano a dover affrontare è quella delle possibili richieste di rimborso, da parte dei clienti, per i mesi di abbinamento non fruiti: Ci sono associazioni di consumatori che hanno lanciato campagne per ottenere il rimborso commenta il coordinatore del Gruppo : un'ipotesi che metterebbe in ginocchio molti operatori. Ci si sta muovendo invece per una soluzione migliore, sul modello di quella dei voucher salvavacanza adottati per il turismo, che consentirebbe ai clienti di usufruire del periodo perduto o di uno sconto.

Lara Zani

