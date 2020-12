IL DIBATTITO

PORDENONE Sanità regionale e Covid, le opposizioni compatte tornano all'attacco della giunta. E l'accento è posto soprattutto sugli ospedali. «È trascorsa una settimana dall'audizione dell'assessore Riccardi e dei principali dirigenti delle aziende sanitarie regionali». Lo ricordano i capigruppo e i consiglieri di opposizione in III Commissione (rappresentanti di Pd, Patto per l'Autonomia, M5S, Cittadini e Open Sinistra Fvg), spiegando che «in tale occasione avevamo assistito a un aggiornamento sullo stato dell'arte e ad alcune parziali spiegazioni relative alle numerose criticità che si stavano manifestando. Non c'è stato dibattito e non abbiamo avuto modo di entrare nel merito dei singoli contesti, né tantomeno delle possibili soluzioni. Avevamo chiesto di audire non solo i dirigenti delle aziende sanitarie, ma anche i rappresentanti dei sindacati e delle categorie mediche. A oggi questa richiesta non è ancora stata accolta. In qualità di consiglieri regionali, riceviamo quotidianamente le segnalazioni di chi lavora dentro il sistema sanitario, dei sindaci e dei singoli cittadini che descrivono una situazione decisamente fuori controllo, compromettendo nei fatti il diritto dei cittadini a ricevere cure adeguate. Non è questo il tempo di individuare colpevoli e responsabilità, ma non possiamo far finta che questo non stia succedendo. Sicuramente non possiamo essere d'accordo con il presidente Massimiliano Fedriga e il vicepresidente Riccardi, quando attribuiscono la responsabilità esclusivamente ai comportamenti dei singoli individui o alle scelte del governo. È ora evidente che, dopo la prima ondata, da parte dell'assessore, della direzione centrale e dall'Arcs, che avrebbe dovuto occuparsi del coordinamento del sistema, non sono stati presi tutti i provvedimenti necessari per evitare il peggio. Il sistema sanitario è stato lasciato in balia di sé stesso, sorretto dal senso di abnegazione dei medici e del personale infermieristico, ora allo stremo. In questo contesto il consiglio regionale ha il dovere di fare la sua parte nella gestione di questa emergenza e deve essere messo nelle condizioni di esercitare il suo ruolo. L'ascolto di chi sta lavorando negli ospedali e sul territorio è parte imprescindibile di questa azione. Se l'assessore Riccardi è troppo impegnato per partecipare ai lavori della Commissione, questo non rappresenta un problema: il Consiglio può lavorare anche in assenza della giunta. A meno che non si intendano le Commissioni semplicemente come vetrina».

