LE OPERE IN ARRIVO PORDENONE I due musei più prestigiosi che metteranno

LE OPERE IN ARRIVOPORDENONE I due musei più prestigiosi che metteranno a disposizione le opere del loro patrimonio per la mostra del Pordenone saranno senza dubbio il British museum di Londra e il Louvre di Parigi. Entrambi contribuiranno con disegni del de' Sacchis: dal primo arriveranno Profeti e sibille e Studio per fontana con putti, dal secondo altri quattordici come Davide e Golia, la Consegna dell'anello al doge e il Giudizio di Salomone. Ma sono anche altre le istituzioni estere che presteranno le loro opere, come il Museo del...