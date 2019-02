Le opere di Pasqual riscuotono successo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SACILEUltimo giorno per visitare Tutto a ferro e fuoco, il progetto espositivo dello scultore sacilese Alberto Pasqual. Le le vie del centro sono impreziosite da alcune sculture monumentali, per una kermesse che si snoda nelle sale al primo piano di Palazzo Ragazzoni e che coinvolge anche l'esterno. La mostra, promossa e organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con Studio Arte GR di Sacile e curata da Dino Marangon, che sta riscuotendo grande successo di pubblico, (oltre 4 mila i visitatori ufficialmente registrati)...