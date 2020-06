LE MISURE

PORDENONE L'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ha deciso di istituire una nuova unità territoriale di continuità assistenziale: lavora affiancata all'unica rimasta in piedi dopo la regressione del contagio in provincia di Pordenone e si occupa esclusivamente del monitoraggio dei casi recenti, cioè di quelli registrati nelle case di riposo di Spilimbergo e Cavasso Nuovo, nonché del singolo nuovo positivo riscontrato alla Rsa di Roveredo. I due operatori contagiati nella casa di riposo di Sacile, invece, sono stati presi in carico dall'unità di continuità assistenziale di Pordenone. L'unico ospite risultato positivo in seguito al contagio dei sette operatori (un anziano di Spilimbergo), infine, è stato trasferito nella struttura di Pasian di Prato (Udine) per proseguire in sicurezza il periodo di quarantena. In tutti i casi elencati si tratta di pazienti asintomatici.

IL RUOLO DEL TEAM

La nuova unità di continuità assistenziale ha preso servizio a Maniago, dal momento che i casi riscontrati negli ultimi dieci giorni sono stati quasi tutti segnalati nella zona pedemontana. È composta da un medico e da un infermiere, e al momento ha solamente il compito di monitorare gli operatori positivi. Non interviene e non somministra farmaci, visto che nessuno dei pazienti presenta sintomi riconducibili al Covid-19. Il monitoraggio serve proprio a tracciare giorno dopo giorno la situazione clinica degli operatori sanitari posti in isolamento in seguito al tampone positivo: se dovessero manifestare sintomi, sarebbe l'unità territoriale di continuità assistenziale a intervenire, iniziando la terapia farmacologica.

L'ATTIVITÀ

In pianura, invece, resta operativa una sola unità di continuità assistenziale, quella con sede a Pordenone. L'Azienda sanitaria mantiene ancora oggi un occhio vigile sul territorio, perché la filosofia è sempre la stessa: bisogna essere pronti nel caso in cui il virus dovesse rialzare la testa e ritornare a colpire. Quindi il progetto non finisce in soffitta, anche se le dimensioni dell'impegno risultano fortemente ridimensionate. «L'unità speciale - ha spiegato il presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Guido Lucchini - deve essere ancora pronta ad intervenire sul territorio. La collaborazione con i medici di medicina generale, che hanno il polso dei propri pazienti e del territorio, si è dimostrata affidabile e proficua. Il lavoro continua, ma soprattutto bisogna assicurare al sistema sanitario una risposta rapida in caso di bisogno. In questo periodo i professionisti delle Usca hanno gestito a domicilio i pazienti sintomatici colpiti dal Covid-19. Lo strumento si è dimostrato utile, anche se ora i malati veri e propri sono davvero pochi in provincia». Il lavoro delle Usca è stato studiato nei minimi dettagli. Medici e infermieri sono dotati dei massimi livelli di protezione individuale. Camici, visiere, guanti mascherine non chirurgiche ma in grado di evitare sia di contagiare che di essere contagiati. All'unità è stata assegnata un'auto aziendale, che deve essere sanificata alla fine di ogni turno di lavoro. Il materiale di protezione è costantemente rinnovato.

Marco Agrusti

