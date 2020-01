Le litanie del pan e vin: dal Corso a macchie alla moria dei negozi

I FALÓ

PORDENONE Sarà il mega pan e vin della Comina a decretare come sarà il nuovo anno. A seconda della direzione del fumo, infatti, si valuteranno le sorti del 2020. Il pan e vin verrà acceso domenica 5 dicembre nell'ex Villaggio del fanciullo, alle 20. A organizzare lo storico falò, tra gli altri, le due storiche associazioni, la ProPordenone e la Panorama. Non mancheranno le tradizionali litanie, con tanto di prese in giro dei potenti della città. Eccole.

LE LITANIE

Pan e vin de la Comina/ sia chel fumo el vadi a monte o a marina/ l'ano novo a Pordenon/ el scuminsi par benon.

Pan e vin del Bambinel/ ghe gera sol un fantulin nero in tel sestel/ ad Assan no' ghe manca i stornei/ a far el presepio alternativo xe sempre quei.

Pan e vin co'l paneton/ anca sto ano i sera negossi a Pordenon/ dopo Crozzoli el Gambrinus e Carlet,/ Pordenon l'è sempre più puaret.

Pan e vin co' la brovada/ i ga ripavimentà tuta la Contrada/ dopo aver patio tanti tormenti/ i comercianti no' i xe ancora contenti.

Pan e vin par i operai/ che i xe un fià preocupai/ A nissun ghe importa gnente/ che i licensi tanta xente.

Pan e vin co' la ricota/ parte i lavori de piassa de la Mota/ ma ai citadini non ghe piaxe la fontana/ parché la par nà roba strana.

Pan e vin lungo el Nonsel/ Co' la festa ogni ano lo volemo far più bel/ ma i schei de Bini i xe scampai/ e noialtri semo restai fregai.

Pan e vin con tanto sal/ se torna a questionar par l'ospedal/ sul vecio loco se discute ancora/ ma parlar de qualità saria anca ora.

Pan e vin co l scopeton/ ga fat el boto la Propordenon/ se fa na gran spesa co l'ano novo/ e la colessione Argentin la trova covo.

Pan e vin co le piante/ in via Cappuccini i le ga invelenade tute quante/ chi che gà buta el velen in tel sestel/ gà dimostrà de esser un pore stornel.

Pan e vin co' la puina/ tuti i ga paura de la Cina/ i se xe desmentegai che Odorico da Pordenon/ i la ga girada in longo e largo par benon.

Pan e vin e tant formai/ novità in casa dei industriai/ Agrusti e i Triestini i se ga alleai/ e i udinesi xe restai emarginai.

Pan e vin in tel balon/ in serie B el Pordenon/ ma i tifosi in tribuna xe quattro gati/ e Lovisa sui giornai el fà el castiga mati.

Pan e vin che fa sperar/ del stadio novo xe un gran ciacolar/ tante ciance par farse bei/ però nissun che ponde i schei.

Pan e vin de la nova provincia,/ ogni ano se ricominsia,/ a metter tuti d'acordo xe fadiga/ ma a tignir duro ghe xe Fedriga.

Pan e vin de quel bon/ gran mostra sul Pordenon/ Con Sgarbi a farla da paron/ i costi i se ga sgionfà come un balon.

Pan e vin co'l tacon/ nova casa de riposo a Pordenon/ i gà butà xo un toc de ciminiera/ e ades ghe toca rifarla come che la gera.

Pan e vin co'l proseco/ la racolta fondi la xe ancora a seco/ par pochi schei che i no salta fora dalle case/ le campane de San Giorgio ancor le taxe.

Pan e vin con le sarese/ va in rovina el vecio Olcese/ dopo tante speculassion/ saria ora de intervignir par benon.

Pan e vin de la Comina/ se scuminsia da la matina/ un toc de pinsa e vin brulè/ l'alegria al meio la xè.

Pan e vin del caligo/ e mi altro no' te digo/ canta e bala se te vol/ per rinovar la tradission.

Pan e vin con la litania/ ora che la recita la xe finia/ con la Panorama andemo che se magna/ brovada e muset xe per tuti na cucagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA