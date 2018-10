CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPORDENONE Nei bossoli recuperati nel boschetto in cui la sera del 24 settembre è stato ucciso Alessandro Coltro potrebbe esserci una traccia per arrivare all'assassino. Marca, scritte e numeri impressi potrebbero aiutare gli investigatori a risalire al lotto di munizioni a cui appartenevano e, di conseguenza, all'armeria in cui sono stati venduti. È un lavoro di ricerca molto impegnativo. Potrebbe aggiungere un tassello importante all'indagine, perchè il nome dell'assassino potrebbe figurare nei registri di un'armeria. O perdersi...