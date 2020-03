LE IMPRESE

PORDENONE Sono le mascherine uno dei maggiori ostacoli che le aziende intenzionate a proseguire nella produzione incontrano nel rispetto del protocollo del lavoro sicuro. Sono tantissime le imprese che non riescono a trovare sul mercato le mascherine da poter garantire ai propri dipendenti per mantenere attiva la produzione. Un problema che - per altro e forse per certi aspetti questo è più grave - hanno anche gli operatori sanitari delle strutture della regione e i medici di medicina generale. Nel mercato è ormai quasi impossibile reperirle. Anche dall'estero sono ormai contingentate. Perché allora non provare a trovare una strada che consenta di superare il problema avviando una produzione locale di questi dispositivi di protezione individuale?

LA PRODUZIONE

All'ipotesi di produrre in loco le mascherine sul territorio si sta già lavorando da alcuni giorni. La task force Covid-19 di Confindustria Alto Adriatico (gli uffici della sede di Pordenone sono regolarmente aperti per garantire i servizi ai soci, mentre il pool di operatori e la presidenza sono operativi anche sabato e domenica) sta cercando di individuare le strade più celeri per poter raggiungere l'obiettivo. Sul territorio la materia prima c'è. Si è pensato ai diversi tipi di tessuto non tessuto, materiale che viene regolarmente utilizzato da alcune industrie del mobile imbottito, delle sedie e della tappezzeria. Per questo si sta collaborando con il cluster dell'arredo casa del Fvg e con il Polo tecnologico per cercare le soluzioni migliori. Inoltre, si sarebbero individuati anche i macchinari che - solo con semplici operazioni di riconversione - sarebbero in grado di produrre le mascherine. E in tempi anche molto celeri. Il problema vero è legato alla marchiatura e alla certificazione che deve essere fatta dagli enti nazionali autorizzati. Un problema di non poco conto poiché è assolutamente necessario fornire un prodotto che sia assolutamente rispondente alle normative e alle certificazioni per la salute e la sicurezza di tutti. Confindustria è in prima linea sul fronte della ricerca delle soluzioni che portino a superare l'ostacolo dell'ottenimento della certificazione.

