LE IMPRESE

PORDENONE Per ora sembrano essere soltanto delle piccole prove di ripartenza dal lockdown che per la stragrande parte del sistema produttivo proseguirà invece almeno fino al 3 maggio. Da martedì comunque con l'operatività dell'ultimo decreto governativo potranno riaprire quelle attività commerciali che rientrano nell'annunciato via-libera. Librerie, cartolibrerie, negozi di abbigliamento per bambini e lavanderie. Nel Friuli occidentale secondo le categorie del commercio e del terziario la stima riguarda circa cento, centocinquanta attività. Un numero, dunque, piuttosto esiguo. Senza contare che tra gli stessi operatori restano molti dubbi e perplessità. E con il semaforo verde per alcuni negozi schiere di artigiani scalpitano per ripartire in quanto riuscirebbero a garantire le condizioni di sicurezza sanitaria.

LIBRAI NEL DUBBIO

Per i librai, per esempio, non è ancora chiaro come dovrà essere regolata l'apertura. E visto anche i limiti che restano rispetto ai possibili movimenti sia dentro che fuori i confini comunali i rivenditori si chiedono quanto sia economicamente sostenibile la riapertura. Le persone dovranno essere contingentate? Vi sarà un tempo massimo previsto per aggirarsi tra gli scaffali e scegliere il libro che si desidera? Dovranno esserci dei percorsi a terra per garantire le distanze da mantenere? Tutte domande che, almeno per ora, non trovano risposte nel decreto. Inoltre la differenza la fa anche la dimensione della libreria. Se piccola e con una o due persone okay. Ma secondo il libraio pordenonese Mauro Danelli - nel caso in cui riaprire significa richiamare diverse persone magari dalla cassa integrazione, alle condizioni attuali forse non si riuscirebbe a raggiungere la sostenibilità economica.

I NUMERI DELL'ECONOMIA

E mentre si discute di alcune decine di attività commerciali le grandi aziende, i distretti e le filiere economiche del territorio restano con i motori spenti. Dopo lo stop delle settimane scorse nel Friuli occidentale (oltre 28mila sono le unità produttive, più di 23 mila le aziende che hanno sede legale nel territorio) stando ai cosiddetti codici Ateco le attività essenziali che avrebbero potuto operare sono circa 16mila. Ma tra queste una buona parte ha dovuto comunque fermarsi per il blocco economico. Alla Prefettura di Pordenone sono arrivate poco meno di 1.500 domande da parte di imprese che chiedevano di proseguire. Molte tra queste sono poi decadute a fronte della richiesta di un'integrazione documentale. Alla fine la commissione prefettizia ne ha autorizzate poco meno di 800, un'ottantina quelle invece bloccate dopo verifiche e controlli.

ARTIGANI E COMMERCIANTI

Uno dei settori che evidenzia diverse contraddizioni è quello dell'artigianato. Bene che si facciano ripartire con le dovute precauzioni sanitarie alcuni pezzi del commercio. Ma è la considerazione di Silvano Pascolo, presidente Confartigianato sono fortissime le richieste di molti artigiani che operano da soli o in piccolissime aziende familiari, che spesso sono adiacenti alle abitazioni, di poter tornare a lavorare almeno dove i rischi sanitari sono minimi. Inoltre nella categoria non si sono ancora sciolte alcune piccole contraddizioni. Sono quasi banali, ma per chi lavora sono fondamentali. Perché possono operare le officine di auto-riparazione e non i meccanici delle biciclette? E perché i panettieri sì e i pasticcieri no?. Martedì Confartigianato Pn spera di poter condividere con la Prefettura alcune linee guida anche alla luce del nuovo decreto. Ma non mancano i dubbi e le richieste di chiarimento pure nel commercio. Attenzione avverte Massimo Giordano, direttore Ascom Pordenone i negozi di abbigliamento sia per adulti che per bambini dovranno separare fisicamente il negozio e potranno vendere solo i capi per i bimbi. Inoltre aggiunge stiamo aspettando dalla Regione alcuni chiarimenti su quesiti posti. Uno riguarda le fiorerie: i negozi di fiori sono chiusi, ma i fiori si possono vendere nelle agrarie. Abbiamo chiesto una omogeneità di trattamento. Lo stesso vale per i giocattoli: ci sono alcune edicole o cartolerie che non possono venderli, ma vengono venduti nei centri commerciali. Confcommercio, infine, ribadisce: La consegna a domicilio è sempre consentita per i diversi settori.

Davide Lisetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA