LE IMPRESE

PORDENONE La città della manifattura ha sposato la città della scienza e ora guarda a una federazione del Nordest con Padova-Treviso e Venezia-Rovigo. Resta invece una diversa visione del ruolo dell'associazione di categoria a separare da Udine, con cui però l'unione si ritrova sul livello regionale. Foto di famiglia con qualche questione irrisolta per Unindustria, nel bilancio di fine anno. Sullo sfondo, le sfide della crescita dell'Its e della fabbrica modello da una parte, la crisi Lavinox dall'altra. La nascita del nuovo soggetto confindustriale è l'evento che segna l'ultimo scorcio dell'anno: Secondo noi, rappresenta un traguardo molto importante per il rafforzamento dell'economia di questa regione commenta il presidente Michelangelo Agrusti, affiancato da Paolo Candotti nella nuova veste di vice presidente e il direttore generale di Confindustria Fvg Massimiliano Chiarrocchi . È evidente che, nella fase di trasformazione del sistema industriale, questo rapporto può diventare estremamente virtuoso. E mette l'accento sulla doppia visione, di grande area manifatturiera e di importante centro di logistica, che ha fatto diventare realtà quell'idea che da una parte Pordenone potesse trovare nuove opportunità nel ridefinirsi anche retrocantiere di una delle più grandi società al mondo nel lavale, e dall'altra di diventare, con la sua infrastruttura dell'Interporto, retroporto di tutta la portualità alto-adriatica, oltre che centro fondamentale di scambio da gomma a rotaia. Fra i primi passi della nuova realtà confindustriale, una serie di incontri istituzionali nella Venezia Giulia, a cominciare dal segretario generale dell'Ince Roberto Antonione, per parlare di internazionalizzazione delle imprese.

UDINE

Resta il nodo dei rapporti con Udine. Agrusti rivendica il buon rapporto di collaborazione tuttora esistente: Se non c'è stata questa liaison, è perché fin qui abbiamo delle visioni diverse sul ruolo di Confindustria: noi riteniamo di essere un'impresa fra le imprese, mentre la loro è una visione più datata. Ma esiste un luogo nel quale l'unione della Confindustria è fuori discussione, ed è il livello regionale, al quale è affidata la gestione dei rapporti regionali e che da gennaio intendiamo rafforzare. E fra Pordenone e Udine resta da definire anche il ruolo della Camera di commercio. La ricostituzione di quello che furono le Province pare aprire la strada a un nuovo assetto anche per gli enti camerali: Confidiamo che prima o poi ci sia una riunione della Commissione paritetica che accolga la nostra istanza. Se si ricostituiscono le Province, anche le strutture che a esse facevano riferimento devono trovare una loro collocazione. Nel frattempo, continua la collaborazione, fin qui soddisfacente.

INFRASTRUTTURE

Poche novità, invece, rispetto agli anni passati, sul fronte delle infrastrutture viarie: Sul piano delle infrastrutture, riteniamo che il Friuli sia assolutamente sacrificato ribadisce ancora una volta Agrusti . Faremo pressione perché venga calendarizzata la realizzazione della Cimpello-Sequals-Gemona in modalità autostradale, fondamentale per la competitività di questo territorio.

STADIO

All'indomani della vittoria del Pordenone Calcio contro l'Ascoli, che ha consolidato il secondo posto in classifica, il presidente esprime stima per Mauro Lovisa, visionario che ha costruito una squadra di calcio senza i tifosi, conferma la ricerca di investitori, ma precisa che lo stadio si deve fare, con soluzioni miste pubblico-privato, perché in questo momento il pubblico ha altre priorità. Ma bisogna fare qualcosa che non sia solo a servizio del calcio, che può avere fortune e sfortune.

Lara Zani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA