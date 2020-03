LA POLEMICA

PORDENONE Fino al 15 marzo sono vietate dal decreto del governo. Tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia sono annullate sino a data da destinarsi per effetto di una decisione presa dai presidenti della Regione e del Lander austriaco nell'ambito dell'Euroregione. La maggior parte dei dirigenti scolastici della regione, e in particolare della provincia di Pordenone, vuole cancellare anche quelle in programma dopo la data-limite del 15 marzo. Ma rischia di esplodere il caso-rimborsi, con un pericoloso triangolo tra scuole, studenti e agenzie che sta diventando sempre più caldo.

IL NODO

Non si va più in gita perché la paura del Coronavirus ha fatto saltare i viaggi? Le agenzie non fanno sconti, si paga comunque il 100 per cento dell'importo stabilito al momento della prenotazione, che spesso è stata firmata con mesi di anticipo. E le cause di forza maggiore? Non si attivano, perché nessuno, in questa brutta storia, vuole rimetterci il prezzo del biglietto. Spieghiamo meglio: una quota parte delle gite scolastiche viene pagata dalle famiglie degli studenti, mentre la componente più esposta è quella degli istituti scolastici, che è anche quella che dialoga direttamente con le agenzie. Ed è qui, in questo nodo, il principale corto circuito della vicenda. A riportare la situazione sono praticamente tutti i dirigenti scolastici della provincia di Pordenone che in questi giorni stanno provando a disdire i viaggi d'istruzione. «Le agenzie - spiega Teresa Tassan Viol, dirigente scolastica del Leopardi Majorana di Pordenone - chiedono il 100 per cento della quota come rimborso per la mancata partecipazione al viaggio». Le fa eco Laura Borin del Kennedy: «È un bel problema, di difficile soluzione, perché non possiamo far pesare le scelte ai ragazzi». Sulla stessa lunghezza d'onda il dirigente scolastico dello Zanussi di Pordenone, Giovanni Dalla Torre.

IL RICARICO

Ci sono due livelli diversi della questione: da un lato le gite che dovevano essere effettuate entro il 15 marzo; dall'altro quelle programmati successivamente. Le prime sono state sospese dall'ordinanza del governo, mentre le seconde sono nelle mani dei rispettivi dirigenti scolastici. Un unico minimo comun denominatore: la porta chiusa da parte delle agenzie di viaggio, che chiedono comunque di essere pagate a prezzo intero, senza sconti dovuti magari all'emergenza e alle cause di forza maggiore. Oltre il danno, rappresentato dalle ormai due settimane di scuola perse, sarebbe quindi in arrivo per le famiglie pordenonesi con figli in età scolastica anche una clamorosa beffa, rappresentata dall'obbligo di pagare la quota delle gite mai godute.

È un argomento caldo che in questi giorni stanno affrontando i dirigenti scolastici, rimbalzati da un'agenzia viaggi all'altra con lo stesso risultato: le gite si devono pagare lo stesso, anche se a farle saltare o slittare è stata la paura del Coronavirus e non un'improvvisa indisposizione degli studenti.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA