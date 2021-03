Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE ETÀ DIFFICILIPORDENONE Niente scuola. Pochissimo sport o attività motoria. Quasi nulle le relazioni sociali e i momenti di aggregazione. Per contro: ore e ore passate davanti al computer e sui social, al di fuori dei tempi della didattica a distanza. Attaccati ai telefonini per cercare comunque di stare insieme in qualche modo. E nelle situazioni più a rischio l'uso problematico e smodato di sostanze alcoliche o di droghe. Anche quelle...